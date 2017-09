(Kemaskini terkini pada: Aug 25, 2017)

Biodata Wany Hasrita. Penyanyi Lagu Menahan Rindu

Siapa penyanyi ini? Popularkah dia?

Dengan jumlah tontonan sehingga jutaan tontonan telah meletakkan diri penyanyi baru ini semakin dikenali ramai.

Lagu seperti Menahan rindu dan juga duitnya bersama seorang lagi penyanyi baru iaitu Tajul Ariff Norr Bin Md Shari iaitu Disana Cinta Disini Rindu telah menyebabkanya lagu-lagunya menjadi siulaan anak muda hari ini.

Yang menambhkan lagi unik kepada penyanyi yang cantik manis ini, adalah “Beauty with the Brain”. Berita Semasa difahamkan Wany Hasrita baru sahaja menamatkan pengajian di Management and Science University MSU Shah Alam. BUkan calang-calang kursus ya. Kursus perubatan lagi.

Dijangka Wany Hasrita bakal menjadi doktor perubatan tidak lama lagi sleepas menjalani HO selama tempoh 2 tahun.







Tahniah diucapkan kepada beliau

Biodata Wany Hasrita. Siapa Penyanyi Ini?

Nama penuh : Nurshazwany Hasrita binti Hasbullah

Umur : 24 tahun (pada ketika artikel ini dikemaskinikan)

Asal atau Tempat Lahir : Hospital Besar Kuala Lumpur

Tarikh Lahir : 25 Disember 1992

Alamat Rumah : Akan dikemaskinikan

Nama Ayah : Akan dikemaskinikan

Nama Ibu : Akan dikemaskinikan

Adik beradik : Akan dikemaskinikan

Ketinggian : Akan dikemaskinikan

Berat badan : Akan dikemaskinikan

Facebook : https://web.facebook.com/wanyhasrita

Twitter : https://twitter.com/shazwanyhasrita

Youtube : Akan dikemaskinikan

Instagram : @wanyhasrita

Sekolah Rendah : Akan dikemaskinikan

Sekolah Menengah : Akan dikemaskinikan

Pendidikan Tinggi : MSU Shah Alam (Ijazah Sarjana Muda Perubatan)

Kerjaya : Bakal Doktor, Penyanyi

Senarai Lagu Popular

Menahan Rindu

Disana Cinta Disini Rindu (bersama “Tajul”)

Rintihan Rindu

Boleh tengok dan lihat gambar keluarganya. Ada 6 kesemuanya. Klik gambar-gambar di bawah ini: